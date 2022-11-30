Взрыв в посольстве Украины в Испании: МИД рассказал детали

Ноябрь, 30 в 15:47

В украинском посольстве в Испании произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

– В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет, – говорится в сообщении.

Как отмечается, остальные сотрудники посольства не пострадали. Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность во всех украинских посольствах за рубежом.

– Он также обратился к испанскому коллеге с просьбой принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехническая служба, – говорится в заявлении.

Кулеба сообщил, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, они не смогут запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием агрессии РФ.

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По данным издания El Pais, письмо со взрывчаткой было на имя посла Украины в Испании и случайно взорвалось в руках одного из работников посольства.