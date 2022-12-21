Декабрь, 21 в 8:53

21 декабря президент США Джо Байден объявит о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд.

– В нем будет батарея ЗРК Patriot, которая станет особо важной для защиты украинского народа от варварских нападок России на критическую инфраструктуру Украины, – отметили в Белом доме.

Как отметили в администрации президента США, американская сторона будет обучать украинских военных управлять батареей ракет Patriot на территории третьей страны.

– Для этого потребуется некоторое время, но украинские военные вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей, – сообщили детали в Белом доме.

Кроме того, в Соединенных Штатах заявили, что все так же приоритетными будут и другие формы поддержки противовоздушной обороны.

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Речь идет, в частности, о системах NASAMS, HAWK, Stinger и оборудовании для борьбы с беспилотниками.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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