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Комитет Сената США предлагает выделить $44,9 млрд на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Глава сенатского комитета по ассигнованиям, демократ Патрик Лихи в понедельник представил сводной законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов.

Документ включает выделение $772,5 млрд на программы, не связанные с обороной. Законопроект также предусматривает финансирование важнейших программ поддержки семей среднего класса, заботится о ветеранах и инвестирует в национальную безопасность США.