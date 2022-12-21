Зеленский в Бахмуте и новое вооружение для Украины: что происходит на 301-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте и наградил украинских воинов.
Генерал Наев сообщил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет, а Россия поднимает самолеты для поиска целей в Украине.
Газета NYT пишет, что среди высокопоставленных чиновников РФ нет согласия, начинать ли зимой новое наступление на Украину.
Как сообщает американский телеканал СNN, в следующем пакете помощи США передадут Украине оборудование для высокоточных бомб и ЗРК Patriot.
<1>