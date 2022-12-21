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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Зеленский в Бахмуте и новое вооружение для Украины: что происходит на 301-й день войны (онлайн)

Зеленский в Бахмуте и новое вооружение для Украины: что происходит на 301-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте и наградил украинских воинов.

Генерал Наев сообщил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет, а Россия поднимает самолеты для поиска целей в Украине.

Газета NYT пишет, что среди высокопоставленных чиновников РФ нет согласия, начинать ли зимой новое наступление на Украину.

Как сообщает американский телеканал СNN, в следующем пакете помощи США передадут Украине оборудование для высокоточных бомб и ЗРК Patriot.

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00:23 - 21 декабря

Комитет Сената США предлагает выделить $44,9 млрд на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Глава сенатского комитета по ассигнованиям, демократ Патрик Лихи в понедельник представил сводной законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов.

Документ включает выделение $772,5 млрд на программы, не связанные с обороной. Законопроект также предусматривает финансирование важнейших программ поддержки семей среднего класса, заботится о ветеранах и инвестирует в национальную безопасность США.

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