Нежелательные гости: российские миллиардеры не будут участвовать в нынешнем форуме в Давосе

Январь, 16 в 16:01

Российские олигархи-миллиардеры не будут участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал 16 января и продлится до 20 января 2023 года.

Их называют нежелательными гостями собраний мировой бизнес-элиты из-за развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Агентство Bloomberg отмечает, что недавно российские миллиардеры были “неотъемлемой частью Давоса, как обыденное ношение пуховиков Moncler”. Но в этом году в Давосе – их ноль.

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На форуме этого года также не ожидают бизнесменов из Китая, из-за того, что эта страна переживает резкий всплеск заболеваемости Covid-19 и падение фондового рынка. Из-за этого богатые китайцы только в прошлом году потеряли более $224 млрд.

Для участия в нынешнем мероприятии зарегистрировано примерно 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад.

Самым многочисленным, традиционно, будет представительство США, откуда в Давос приедут 33 миллиардера, в том числе главы крупнейших мировых корпораций. Среди приглашенных американцев, в частности, главный исполнительный директор JPMorgan Chase&Co. Джейми Димон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

Также увеличено количество приглашенных миллиардеров из стран Персидского залива.

От Индии прибудут 13 миллиардеров, в том числе угольный магнат Гаутам Адани, чье состояние в прошлом году выросло на $44 млрд. Сейчас он является четвертым самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Несмотря на близость Давоса к швейцарскому горнолыжному курорту, отмечает Bloomberg, только 18 европейских миллиардеров выразили готовность принять участие в экономическом форуме. Давос планируют посетить лондонский магнат индийского происхождения Лакшми Миттал и его дети.