Январь, 16 в 8:00

В понедельник, 16 января, в Давосе (Швейцария) стартует первый “настоящий” Всемирный экономический форум (ВЭФ) за последние три года. Он будет проходить до 20 января.

53-й ВЭФ будет проходить на фоне жесткого экономического кризиса, а также неспровоцированной войны России против Украины, которая серьезно повлияла, в том числе, на мировую экономику.

Иностранные СМИ и эксперты подчеркивают, что этот форум можно назвать первым “настоящим” за три года. Ведь прошлогоднее такое мероприятие не было настолько посещаемым, как обычно, а до этого проведению традиционного зимнего Давоса помешала пандемия коронавируса – в 2021 году он происходил онлайн.

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Кто примет участие в ВЭФ-2023

Участие в нынешнем форуме под лозунгом Сотрудничество в раздробленном мире примет рекордное количество глав государств и правительств – 52 человека. Всего будет более 2 700 представителей из 130 стран.

Как подчеркивается в анонсе мероприятия, война РФ против Украины вызвала большие изменения, так что следующие 10 лет рискуют стать “десятилетием неопределенности и хрупкости”.

Среди самых ожидаемых гостей – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес и многие другие.

Прибудут и некоторые недавно избранные лидеры, например, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, президент Колумбии Густаво Петро и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

От африканского контингента ожидаются президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Между тем, США и Китай, которые планируют продолжить попытки наладить сотрудничество стран во время ВЭФ, хотя и не будут представлены на уровне президентов, направляют на форум делегации высокого уровня.

К примеру, от американцев заявлена директор Национальной разведки Аврил Хейнс, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, а также специальный представитель президента США по климату Джон Керри и главный торговый советник комитета Палаты представителей США Кэтрин Тай.

Китай, борющийся против очередного смертельного всплеска коронавирусной инфекции, направил в Давос вице-премьера Государственного совета КНР Лю Хэ.

Украину также представит делегация высокого уровня, подробности о которой пока не раскрываются по соображениям безопасности.

Между тем, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил в комментарии Укринформу, что Украину будет представлять мощная делегация во главе с Владимиром Зеленским, который примет участие в мероприятии дистанционно.

Сам президент Зеленский добавил в видеообращении к украинскому народу от 15 января, что Украина готовится к участию в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

– В этом году традиционная экономическая тематика форума, очевидно, будет уступать вопросу безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет, – пообещал он.

Ожидается, что в центре всеобщего внимания вновь окажется Украинский дом в Давосе, где в прошлый раз делали экспозицию с иллюстрациями военных преступлений России против Украины.

Россия в этом году не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме – ее не пригласили. ВЭФ заморозил свои связи с российскими структурами еще в 2022 году, после того как Москва вторглась в Украину в конце февраля.

Так что никаких представителей РФ и российских олигархов, которые раньше помогали финансировать вечеринки и наружную рекламу в Давосе, не будет.

Какие главные темы форума в Давосе 2023

Подавляющую часть сессий к 2022 году в Давосе посвящали обсуждению борьбы с изменениями климата, а также расового, социального и гендерного равенства, безработицы и новых технологий.

Однако теперь в сердце Европы бурлит война, ставшая вызовом во многих плоскостях, в том числе в экономической, как для мировых лидеров, так и для представителей крупного бизнеса.

Согласно повестке дня, опубликованной на официальном сайте Всемирного экономического форума, среди главных тем 2023 года – климатический кризис, война в Украине и ее масштабные экономические последствия, кризис стоимости жизни, инфляция, а также последствия пандемии коронавируса.

Так, на днях ВЭФ опубликовал ежегодный обзор рисков, в котором назвал глобальный кризис стоимости жизни, вызванный пандемией коронавируса и вторжением России в Украину, главным непосредственным риском для мировой экономики.

Там отметили, что из-за этого кризис поставок энергоносителей и продовольствия, вероятно, продлится следующие два года.

– Экономический, экологический, социальный и геополитический кризисы сходятся и объединяются, создавая чрезвычайно разнообразное и неопределенное будущее. Ежегодная встреча в Давосе должна помочь убедиться, что лидеры не остаются в ловушке этого кризисного мышления, – рассказал журналистам основатель WEF Клаус Шваб.

Комментируя ситуацию, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что в текущем году треть мировой экономики может пострадать от рецессии.

Несмотря на то, что инфляция в странах с развитой экономикой, таких как США и Еврозона, похоже, достигла своего пика, она остается неудобно высокой, что заставляет центральные банки агрессивно повышать ставки.

Это означает повышение стоимости заимствований в условиях замедления экономики, а также риск ухудшения глобального долгового кризиса в развивающихся странах, в том числе в странах Африки к югу от Сахары, где в условиях крайней бедности проживает около 60% населения мира.

Что касается последствий пандемии коронавируса, то на форуме в Давосе выступят генеральные директора компаний – производителей вакцин Moderna и Pfizer, а одна панель будет посвящена тому, как быстро могут быть созданы вакцины в следующий раз, если разразится пандемия.

Отдельно обсудят будущее рынка труда – стоит ли возвращать людей в офисы, почему растет популярность “тихого увольнения”, как влияет на рынок четырехдневная рабочая неделя.

Что может изменить ВЭФ

Неформальные встречи лидеров мировой экономики, к которым присоединяются премьер-министры, президенты, руководители центральных банков и топ-менеджеры, призваны найти способ решить глобальные проблемы.

Таким образом, Давос готовит сцену для будущих саммитов, на которых будут приниматься реальные решения. Украина вряд ли получит конкретную финансовую помощь или гарантии по итогам Давоса-2023. Однако лидеры могут договориться о том, какие новые шаги будут делать в будущем.