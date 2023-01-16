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Путин дал Герасимову время до марта 2023 года — ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин поручил новому командующему группировкой армии РФ в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта 2023 года.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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– Мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении – это Донбасс. И очередные термины, которые он (Путин, – Ред.) определяет уже для Герасимова, как для нового руководителя “СВО”, а на самом деле войны против Украины. Герасимов эти цели опускает уже ниже – это цели по захвату Донбасса и формированию там определенной “зоны безопасности” – уже к марту, – сказал Юсов.

Представитель Главного управления разведки отмечает, что это уже не первые установленные российскими оккупантами сроки для захвата территории Украины, которые каждый раз переносились.

– Ничего не получится и на этот раз, – убежден представитель ГУР Минобороны Юсов.

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