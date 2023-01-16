РФ готовится к “крайнему рывку” — Данилов
Фото: УНИАН
Государство-агрессор Российская Федерация готовится к крайнему рывку в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
— Они готовятся к крайнему рывку. С этим связана замена людей (в военном руководстве РФ, — Ред.). Использовали Вагнера, кадыровцев, идет на смену российская армия, — сказал он.
По словам секретаря СНБО, у россиян больше не будет на кого менять руководство и списывать многочисленные поражения на территории Украины.
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— Это может быть и на дату (начала войны России против Украины, — Ред.), может в марте. Российская мобилизация, которая не останавливалась — это вызов для нас. Мы должны приготовиться к попытке их наступления, — сказал секретарь СНБО.