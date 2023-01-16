РФ готовится к “крайнему рывку” — Данилов

Январь, 16 в 21:20

Государство-агрессор Российская Федерация готовится к крайнему рывку в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Они готовятся к крайнему рывку. С этим связана замена людей (в военном руководстве РФ, — Ред.). Использовали Вагнера, кадыровцев, идет на смену российская армия, — сказал он.

По словам секретаря СНБО, у россиян больше не будет на кого менять руководство и списывать многочисленные поражения на территории Украины.

Сейчас смотрят