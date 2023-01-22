Мы будем это делать: Шольц о поставках танков немецкого производства Украине
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Поставки оружия в Украину до сих пор происходят в тесной координации с западными партнерами, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он отметил, что будущие решения о поставках вооружения Украине будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты Америки.
— Мы будем делать это в будущем, — сказал Шольц, отвечая на пресс-конференции на вопрос о предоставлении Украине танков.
Он обратил внимание, что все поставки оружия в Украину до сих пор происходили в тесной координации с западными партнерами.
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