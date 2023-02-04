Аналог приложения Дія могут внедрить в странах Азии и Африки — Минцифры

Министерство цифровой трансформации ведет коммуникацию, направленную на внедрение в более чем пяти странах мобильного приложения Дія, которое предоставляет ряд государственных услуг в Украине.

Речь идет о внедрении похожего приложения и предоставлении других услуг в странах Азии и Африки, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, потенциально похожие сделки могут привлечь средства в государственный бюджет.

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Речь идет о миллиардах гривен для внедрения приложения Дія за короткий период времени, поскольку состоится продажа не только технологического продукта, а также экспертизы и консалтинга.

Ранее администратор американского агентства США по международному развитию (USAID) рассказала, что США намерены повторить успех программы электронного управления Дія в других странах, создав аналогичные приложения для других стран.