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Аналог приложения Дія могут внедрить в странах Азии и Африки — Минцифры

Юля Захарченко, редактор ленты
Аналог приложения Дія могут внедрить в странах Азии и Африки — Минцифры
Фото: УНИАН

Министерство цифровой трансформации ведет коммуникацию, направленную на внедрение в более чем пяти странах мобильного приложения Дія, которое предоставляет ряд государственных услуг в Украине.

Речь идет о внедрении похожего приложения и предоставлении других услуг в странах Азии и Африки, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, потенциально похожие сделки могут привлечь средства в государственный бюджет.

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Речь идет о миллиардах гривен для внедрения приложения Дія за короткий период времени, поскольку состоится продажа не только технологического продукта, а также экспертизы и консалтинга.

Ранее администратор американского агентства США по международному развитию (USAID) рассказала, что США намерены повторить успех программы электронного управления Дія в других странах, создав аналогичные приложения для других стран.

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Источник: Радио Свобода
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