Будут ли выдавать повестку и военный билет через приложение Дія — объяснение Минцифры

Январь, 30 в 20:08

В Украине изменились правила воинского учета граждан с начала 2023 года. Теперь можно использовать мобильное приложение Дія, которым пользуются почти 20 млн украинцев.

Недавно Кабинет министров утвердил Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который вступил в силу 5 января. В документе есть четко прописанные пункты, каким образом следует использовать приложение для воинского учета.

В мобильном приложении Дія планируют интегрировать электронную версию военного билета, объяснили в Министерстве цифровой трансформации. Однако повестки не будут присылать через мобильное приложение, уверяют в ведомстве.

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— Постановление Кабмина, которое вызвало такую огласку, на самом деле просто урегулировало некоторые акты, хаотично принимавшиеся после 2014 года. Военный билет появится в Дії рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их в Дії не будет, — объяснил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Благодаря утвержденному документу гражданин сможет не лично подавать информацию в территориальный центр комплектования, а дистанционно — с помощью приложения Дія.