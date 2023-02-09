Февраль, 09 в 15:55

Российский диктатор Владимир Путин уже потерял Украину и не смог разрушить единство НАТО.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью PBS NewsHour.

– У Путина нет ни одного шанса. Он уже потерял Украину… Он думал, что если вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: Заходи. Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО не будет ничего делать, они будут бояться действовать… Ничего из этого не происходит, — подчеркнул американский лидер.

Он также заверил, что помощь Украине со стороны США в условиях войны будет бессрочной. По словам Байдена, “это прочное обязательство”.

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Президент США отреагировал на заявления со стороны небольшой группы членов Конгресса от Республиканской партии, что Вашингтон выделяет Украине якобы слишком много помощи, и эти средства нужно потратить на американцев. В ответ Байден напомнил, что планы Кремля могут не ограничиваться захватом Украины.

– Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать. Но что они собираются делать, когда Россия прокатится через Украину либо в Беларусь, либо куда-то еще? – спросил американский лидер.

Он назвал недопустимой идею, что США будут стоять в стороне, пока десятки тысяч российских войск будут пытаться захватить Украину.

Недавно Джо Байден выступил с ежегодной речью перед Конгрессом США. Он назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину “тестом для всего мира” и пообещал продолжать поддерживать украинцев. По словам Байдена, США смогли объединить НАТО и построить глобальную коалицию.

Источник: PBS NewsHour