Байден перед Конгрессом пообещал продолжать поддержку Украины
Президент США Джо Байден в ежегодном выступлении перед Конгрессом назвал полномасштабное вторжение России в Украину “тестом для всего мира”, а также пообещал продолжать поддерживать украинский народ.
Об этом говорилось в трансляции речи.
Байден назвал войну РФ против Украины “убийственным нападением, которое вызывает в памяти образы смерти и разрушений, которым подверглась Европа во время Второй мировой войны”.
Он отметил, что полномасштабное вторжение в Украину стало “тестом для Америки, для всего мира”.
— Будем ли мы отстаивать основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет, право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Через год мы знаем ответ: да, мы будем. Мы это сделали!, – подчеркнул президент США.
По словам Байдена, США объединили НАТО и построили главную коалицию.
– Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в конце февраля президент США Джо Байден посетит Польшу, чтобы отметить годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.