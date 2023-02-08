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Байден перед Конгрессом пообещал продолжать поддержку Украины

Бедрак Виктория, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден в ежегодном выступлении перед Конгрессом назвал полномасштабное вторжение России в Украину “тестом для всего мира”, а также пообещал продолжать поддерживать украинский народ.

Об этом говорилось в трансляции речи.

Байден назвал войну РФ против Украины “убийственным нападением, которое вызывает в памяти образы смерти и разрушений, которым подверглась Европа во время Второй мировой войны”.

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Он отметил, что полномасштабное вторжение в Украину стало “тестом для Америки, для всего мира”.

— Будем ли мы отстаивать основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет, право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Через год мы знаем ответ: да, мы будем. Мы это сделали!, – подчеркнул президент США.

По словам Байдена, США объединили НАТО и построили главную коалицию.

– Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в конце февраля президент США Джо Байден посетит Польшу, чтобы отметить годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: Голос Америки
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