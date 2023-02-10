Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Италия и Франция выделят Украине системы ПВО SAMP-T — Мелони

Юля Захарченко, редактор ленты
SAMP

Правительства Италии и Франции в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине наземной системы земля-воздух среднего радиуса действия SAMP-T, которая поможет защитить небо от российских ракет.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, Украине выделят необходимые для обороны системы противовоздушной обороны.

— Абсолютно да, мы уже некоторое время участвуем в совместном с Парижем и очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро, и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно, — сказала Мелони.

Председатель Совета министров Италии отметила, что она абсолютно не согласна с мнением пропагандистских изданий, что помощь от партнеров якобы ведет к эскалации войны в Украине.

Сейчас смотрят
Читайте
Текущая ситуация на передовой и подготовка к Рамштайну: Зеленский провел Ставку

Источник: ANSA

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка