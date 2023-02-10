Италия и Франция выделят Украине системы ПВО SAMP-T — Мелони

Февраль, 10 в 18:30

Правительства Италии и Франции в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине наземной системы земля-воздух среднего радиуса действия SAMP-T, которая поможет защитить небо от российских ракет.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, Украине выделят необходимые для обороны системы противовоздушной обороны.

— Абсолютно да, мы уже некоторое время участвуем в совместном с Парижем и очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро, и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно, — сказала Мелони.

Председатель Совета министров Италии отметила, что она абсолютно не согласна с мнением пропагандистских изданий, что помощь от партнеров якобы ведет к эскалации войны в Украине.

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Источник: ANSA