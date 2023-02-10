Текущая ситуация на передовой и подготовка к Рамштайну: Зеленский провел Ставку

Февраль, 10 в 18:19

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

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Также было обсуждено обеспечение Сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

— На заседании Ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн с учетом договоренностей, достигнутых президентом во время недавних зарубежных визитов.

В заседании приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель ОП Андрей Ермак, командующие войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.