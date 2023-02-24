Февраль, 24 в 9:30

24 февраля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете санкций против России.

В списке новых санкции – более 1,5 тыс. человек.

Под ограничения попали близкие союзники Путина, включая его бывшего начальника службы безопасности и генерального директора Nord Stream 2 (Северный поток-2, – Ред.).

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– Сегодня мы вводим санкции в отношении элит, которые руководят ключевыми отраслями промышленности Путина, и обязуемся запретить экспорт в Россию всех товаров, которые Россия использует на поле боя. Также сегодня под санкции попали топ-менеджеры российской государственной атомной энергетической компании Росатом, а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и другие представители российской элиты, – пояснил Джеймс Клеверли.

Росатом, отмечает глава британского правительства, имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в частности через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьер-министром в администрации Путина.

Под объявленные Великобританией 24 февраля санкции попали:

34 руководителя , связанные с двумя крупнейшими оборонными компаниями РФ – Ростех (многомиллиардным российским государственным оборонным конгломератом) и корпорацией Алмаз-Антей (государственной российской компанией, что специализируется на производстве ракет “земля-воздух” и огнестрельного оружия для самолетов);

, связанные с двумя крупнейшими оборонными компаниями РФ – (многомиллиардным российским государственным оборонным конгломератом) и корпорацией (государственной российской компанией, что специализируется на производстве ракет “земля-воздух” и огнестрельного оружия для самолетов); шесть российских организаций , которые производят или ремонтируют военную технику для Вооруженных сил России, в частности авиации и флота;

, которые производят или ремонтируют военную технику для Вооруженных сил России, в частности авиации и флота; пять иранских руководителей высшего звена в Qods Aviation Industry (компания, что производят беспилотники, которые РФ использует в Украине);

(компания, что производят беспилотники, которые РФ использует в Украине); четыре банка, включая МТС.

Объявленными 24 февраля санкциями усилено давление на таких представителей российской элиты:

Маттиаса Варнига – близкого друга Путина, генерального директора Северного потока-2 , а ранее – члена правления российских энергетических компаний Транснефть и Роснефть;

– близкого друга Путина, генерального директора , а ранее – члена правления российских энергетических компаний и Любовь Кабаеву – мать бывшей российской гимнастки и депутата Госдумы Алины Кабаевой , которая якобы имеет близкие личные отношения с Путиным. Сообщается, что семья Кабаевой владеет недвижимостью в России на миллионы фунтов;

– , которая якобы имеет близкие личные отношения с Путиным. Сообщается, что семья Кабаевой владеет недвижимостью в России на миллионы фунтов; Алексея Дюмина – бывшего главного охранника Путина, который сыграл ключевую роль в аннексии Крыма. Дюмин принимал активное участие в поддержке российских военных в Украине, включая запуск и поддержку школы подготовки беспилотников для российских войск;

– бывшего главного охранника Путина, который сыграл ключевую роль в аннексии Крыма. Дюмин принимал активное участие в поддержке российских военных в Украине, включая запуск и поддержку школы подготовки беспилотников для российских войск; Алексея Козака – сына бывшего вице-премьера и соратника Путина Дмитрия Козака;

– сына бывшего вице-премьера и соратника Путина Дмитрия Козака; 20 руководителей Газпрома и Аэрофлота, включая главу Газпрома и бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и двух действующих министров России.

Объявленные 24 февраля санкции предусматривают также запрет на экспорт всех товаров, которые Россия до сих пор использовала на поле боя.

Среди сотен товаров – авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в частности для производства беспилотников.

В британском оборонном ведомстве надеются, что сегодняшние меры нанесут РФ еще больший ущерб, которая уже сейчас вынуждена привлекать танки советской эпохи.

– Военная разведка показала, что дефицит комплектования в России после санкций уже, вероятно, влияет на ее способность производить оборудование для экспорта, в частности бронетехнику, ударные вертолеты и системы противовоздушной обороны. Поэтому очень вероятно, что роль России как надежного экспортера оружия уже подрывается международными санкциями, – добавляют в МИД Великобритании.

Кроме запрета экспорта продукции, которую Россия использовала на поле боя, Великобритания также запретит импорт 140 товаров, включая изделия из железа и стали, которые обрабатываются в третьих странах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Правительство Великобритании