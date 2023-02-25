Иран разработал баллистическую ракету дальностью поражения 1650 км
Иран разработал крылатую ракету с дальностью поражения 1650 км, заявил аэрокосмических войск Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде.
Эта разработка может вызвать обеспокоенность Запада в свете того, что Россия уже использует ударные иранские дроны против мирного населения Украины.
— Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран, — заявил Хаджизаде государственному телевидению.
По телевидению показали первые кадры с новой крылатой ракетой Paveh.
Ранее Хаджизаде неоднократно заявлял о желании отомстить США за ликвидацию высокопоставленного иранского командира.
— С волей Божией, мы хотим убить Трампа. (Бывший госсекретарь Майк) Помпео… и военные командиры, отдавшие приказ (убить Сулеймани), должны быть убиты, — сказал Хаджизаде в интервью.
Иран расширил свою ракетную программу, особенно баллистическими ракетами, вопреки обеспокоенности со стороны Европы и Запада. Тегеран заявляет, что программа носит чисто оборонительный и сдерживающий характер.
Ранее иранские власти уверяли, что поставили Москве беспилотники еще перед войной в Украине. Но эти дроны российская армия использовала и использует для обстрела критической и гражданской инфраструктуры.