Февраль, 25 в 11:33

Иран разработал крылатую ракету с дальностью поражения 1650 км, заявил аэрокосмических войск Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде.

Эта разработка может вызвать обеспокоенность Запада в свете того, что Россия уже использует ударные иранские дроны против мирного населения Украины.

— Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран, — заявил Хаджизаде государственному телевидению.

По телевидению показали первые кадры с новой крылатой ракетой Paveh.

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Ранее Хаджизаде неоднократно заявлял о желании отомстить США за ликвидацию высокопоставленного иранского командира.

— С волей Божией, мы хотим убить Трампа. (Бывший госсекретарь Майк) Помпео… и военные командиры, отдавшие приказ (убить Сулеймани), должны быть убиты, — сказал Хаджизаде в интервью.

Иран расширил свою ракетную программу, особенно баллистическими ракетами, вопреки обеспокоенности со стороны Европы и Запада. Тегеран заявляет, что программа носит чисто оборонительный и сдерживающий характер.

Ранее иранские власти уверяли, что поставили Москве беспилотники еще перед войной в Украине. Но эти дроны российская армия использовала и использует для обстрела критической и гражданской инфраструктуры.