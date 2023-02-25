Иран поставлял артиллерийские и танковые снаряды России для войны в Украине в ноябре — Кирби

Февраль, 24 в 23:33

Иран передавал России артиллерийские и танковые снаряды, которые использовали в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

— Мы опасались, что отношения между Россией и Ираном будут развиваться в обе стороны. И эти опасения, безусловно, оправдываются. Иран в ноябре 2022 года поставлял артиллерийские и танковые снаряды России для применения против Украины, — сказал Кирби.

Он добавил, что российско-иранское сотрудничество в оборонной сфере вызывает беспокойство администрации США.

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— Это не только усложнит ситуацию в Украине, но и может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей, — сказал Кирби.

Также представитель США отметил, что Иран стремится получить от России военную технику на миллиарды долларов. Речь идет о сотрудничестве в области обороны, в том числе ракет, электроники и противовоздушной обороны. Также РФ может предоставить Ирану истребители.