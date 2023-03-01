Россия планирует прекратить поставки энергоносителей в Европу — разведка Латвии

Март, 01 в 15:16

Латвийская Служба защиты конституции (SAB) считает, что Россия намерена полностью прекратить любые поставки энергоносителей в Европу.

Об этом сообщает издание Delfi.

– Кремль намерен, с одной стороны, наказать страны ЕС за поддержку Украины, а с другой — перенаправить поставки энергоресурсов в страны Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы усилить свое влияние на эти регионы, укрепить антизападные настроения и на их основе сформировать антизападные политические коалиции, — говорится в сообщении.

Россия полагается на Китай и Индию как на потенциальные рынки сбыта своего экспорта, одновременно восприимчивые к российской антизападной пропаганде.

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– Такой сценарий, считает SAB, нужен России, чтобы адаптировать ее политику к новым геополитическим условиям вроде того, как в Кремле эти условия понимают. Новый подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом, — пишет издание.

Разведка считает, что Россия почти наверняка применит этот подход уже летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.