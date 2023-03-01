Март, 01 в 19:17

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что позиция Пекина относительно войны России в Украине является “последовательной и четкой”.

Об этом он сказал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в КНР, передает китайское издание CCTV.

Обнародовав китайский вариант документа по урегулированию развязанной Россией войны в Украине, Си сказал, что его суть заключается в том, чтобы убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

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— Мы должны придерживаться направления политического решения, отказаться от мышления времен Холодной войны, уважать обоснованные опасения всех стран в отношении безопасности и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности, — сказал Си.

По его словам, заинтересованные страны должны способствовать прекращению огня, чтобы остановить войну.

Сейчас Лукашенко находится с визитом в Китае. В ранее объявленных целях визита — подписание соглашений о торговле, инвестициях, масштабные совместные проекты и прочее.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что объявление Лукашенко о запланированном визите совпадает по времени с появлением заявлений высокопоставленных чиновников США о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников и артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм.

ISW не исключают, что Лукашенко стремится помочь России и Китаю в уклонении от санкций.

Источник: CCTV