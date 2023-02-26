Февраль, 26 в 9:44

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином с 28 февраля по 2 марта.

Объявленная цель визита в Китай – подписание соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и т. д.

Также самопровозглашенный президент Беларуси планирует встретиться в Китае с чиновниками и руководителями корпораций.

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Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают: объявление Лукашенко о запланированном визите совпадает по времени с появлением заявлений чиновников США в изданиях CNN и The Washington Post о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников и артиллерийских снарядов калибра 122 и 15 мм.

– Так что не исключено, что Лукашенко стремится помочь России и Китаю обойти санкции на фоне сообщений о намерениях Китая отправить России летальное оружие, – отмечают в ISW.

Есть данные, что официальные лица России и Китая уже разработали планы доставки беспилотников в РФ по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.

Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушения санкций, считают американские аналитики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

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