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С привязкой к ценностям: в Германии планируют сменить политику поставок оружия

Валентина Летяк, редактор ленты
Роберт Хабек
Фото: Getty Images

В будущем Германия должна выборочно принимать решения об экспорте оружия, полагаясь на ценности.

Об этом в интервью WirtschaftsWoche заявил министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек.

— Что касается Украины, я считаю правильным снятие тотального табу на поставки оружия в зону боевых действий. В будущем, когда дело дойдет до наших разрешений на экспорт, мы должны задаться вопросом: кто преступник, а кто жертва, кто агрессор, а кто защитник — и принимать соответствующие решения, — объяснил он.

По его словам, на практике это должно означать, что Германия будет поставлять оружие “в близкие ей по ценностям страны, которые являются нашими партнерами”.

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На днях Берлин заявил о предоставлении Киеву двух систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex.

Эти системы уже заказало немецкое правительство, их отправка в Украину планируется в течение года.

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Источник: WirtschaftsWoche

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