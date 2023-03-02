С привязкой к ценностям: в Германии планируют сменить политику поставок оружия

Март, 02 в 10:55

В будущем Германия должна выборочно принимать решения об экспорте оружия, полагаясь на ценности.

Об этом в интервью WirtschaftsWoche заявил министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек.

— Что касается Украины, я считаю правильным снятие тотального табу на поставки оружия в зону боевых действий. В будущем, когда дело дойдет до наших разрешений на экспорт, мы должны задаться вопросом: кто преступник, а кто жертва, кто агрессор, а кто защитник — и принимать соответствующие решения, — объяснил он.

По его словам, на практике это должно означать, что Германия будет поставлять оружие “в близкие ей по ценностям страны, которые являются нашими партнерами”.

Сейчас смотрят

На днях Берлин заявил о предоставлении Киеву двух систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex.

Эти системы уже заказало немецкое правительство, их отправка в Украину планируется в течение года.

Источник: WirtschaftsWoche