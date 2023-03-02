С привязкой к ценностям: в Германии планируют сменить политику поставок оружия
В будущем Германия должна выборочно принимать решения об экспорте оружия, полагаясь на ценности.
Об этом в интервью WirtschaftsWoche заявил министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек.
— Что касается Украины, я считаю правильным снятие тотального табу на поставки оружия в зону боевых действий. В будущем, когда дело дойдет до наших разрешений на экспорт, мы должны задаться вопросом: кто преступник, а кто жертва, кто агрессор, а кто защитник — и принимать соответствующие решения, — объяснил он.
По его словам, на практике это должно означать, что Германия будет поставлять оружие “в близкие ей по ценностям страны, которые являются нашими партнерами”.
На днях Берлин заявил о предоставлении Киеву двух систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex.
Эти системы уже заказало немецкое правительство, их отправка в Украину планируется в течение года.
Источник: WirtschaftsWoche