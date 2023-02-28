Берлин передаст Киеву две системы Skynex: озвучены сроки поставок

Февраль, 28 в 18:08

Германия отправит в Украину две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер.

Он рассказал, что системы были заказаны немецким правительством и их отправят в Украину в течение года. Их стоимость составляет около €200 млн.

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Паппергер сказал, что в противном случае эти системы были бы использованы для защиты Берлина.

Что известно о Skynex?

Skynex обеспечивает защиту от воздушной угрозы различных типов — от ракет и дронов до авиации и вертолетов — и является одной из последних разработок концерна Rheinmetall.

Эта система ПВО ведет огонь программируемыми снарядами AHEAD, что делает ее особенно эффективной для поражения малоразмерных воздушных целей.

Для эффективного поражения одного малого БПЛА достаточно от одного до трех программируемых 35-мм снарядов, при этом стоимость одного такого снаряда составляет сейчас около €4 тыс. Эффективная дальность стрельбы составляет до 4,5 км.

Фото: Rheinmetall