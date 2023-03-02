С июля в Чехии отменяют выплаты на компенсацию жилья для украинских беженцев

Март, 02 в 17:54

В Чехии хотят внести изменения в закон о помощи украинцам. Денежную компенсацию смогут получить только владельцы помещений, которые будут жить с беженцами под одной крышей.

Об этом сообщает издание ProUkrainu.

– Сейчас чехи, которые предоставляют беженцам из Украины жилье, квартиры или дома с местом для отдыха, кухней, ванной комнатой и доступом к питьевой воде, получают от правительства компенсацию — помощь солидарности, — говорится в сообщении.

За одного беженца владелец квартиры получает 5 тыс. крон в месяц, 9 тыс. крон — за двух, 15 тыс. крон — за 5 и более человек.

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Согласно Lex Ukrajina IV, еще в июне 2023 года люди получат социальную выплату солидарности.

А уже в июле на выплату будет иметь право владелец, который делит свое жилье с беженцем и проживает с ним под одной крышей, а также если беженцам предоставляют всю квартиру, тогда стоимость жилья будет учитываться в финансовой помощи.

Также, по новым правилам, беженцы не будут иметь права на выплаты государственных социальных пособий, выплаты на проживание и на субсидию на жилье.

Напомним, с 1 января 2023 года Польша также внесла изменения в закон о помощи беженцам из Украины.

Отныне украинцы, которые бесплатно живут в центрах размещения более 120 дней, с марта будут платить половину стоимости проживания и питания, а с мая — 75%.