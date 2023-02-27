Виплати біженцям у Польщі 2023: хто може отримати фінансову допомогу

Лютий, 27 в 11:55

Із 1 січня 2023 року в Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу біженцям з України. Відповідно, на українських біженців чекають деякі новації.

Відтепер українці, які безплатно живуть у центрах розміщення понад 120 днів, з березня сплачуватимуть половину вартості проживання та харчування, а з травня — 75%.

Також через брак грошей чимало програм з допомоги уряд Польщі вимушений був закрити. Але попри це п’ять державних проєктів продовжують свою роботу у 2023 році.

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Факти ICTV зібрали інформацію про чинні фінансові програми допомоги українським сім’ям, які наразі доступні на території Польщі.

Сім’я 500+

Цей пакет допомоги доступний як офіційним біженцям, так і людям зі статусом тимчасового захисту. У рамках програми щомісяця можна отримувати 500 злотих на кожну дитину до 18 років.

Заявку можна подати особисто в центрах ZUS або онлайн. Для цього потрібно мати:

PESEL;

банківський рахунок у Польщі;

польський номер телефону.

Це одна з найпопулярніших фінансових допомог у Польщі. Її виплачуватимуть впродовж усього терміну перебування у країні.

Зверніть увагу, якщо ви отримуєте допомогу та маєте намір виїхати з країни, про це обов’язково потрібно повідомити ZUS.

Також варто враховувати, що ZUS перевіряє кожного, хто подав заявку на отримання допомоги.

Одноразова фінансова допомога у розмірі 300 злотих

Ця допомога надається кожному українцю, який вперше перетнув кордон із Польщею після 24 лютого 2022 року.

Допомога виплачується один раз. Щоб її отримати, ви маєте показати позначку в паспорті про перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

Також потрібно зробити Pesel та відкрити рахунок у польському банку. А ще – доведеться заповнити анкету в місцевому муніципалітеті (Urząd). Іноді на допомогу доводиться чекати понад місяць.

Фінансова допомога Karta Dużej Rodziny

Це фінансова допомога спрямована на підтримку багатодітних родин. За цією програмою можна отримувати знижки в магазинах, на залізничні квитки та в закладах харчування.

Картку великої родини можуть отримати: батьки — 50% знижки та дитина — 75% знижки.

Дохід родини значення не має. Щоб отримати допомогу, потрібно подати документи до місцевої влади. Це також можна зробити дистанційно за посиланням.

Для оформлення картки потрібно мати документ, що посвідчує особу, та свідоцтво про народження дітей. Картка видається без обмеження в часу. Для дітей з інвалідністю – назавжди.

Фінансова допомога 400 Plus

Ця програма допомагає батькам, чиї діти перебувають в яслах. Максимальний розмір грошової допомоги — 400 злотих на місяць. Виплати покривають усі витрати, пов’язані з закладом, але не покривають витрати на харчування.

Якщо ваші витрати менші за 400 злотих, то ви зможете отримати фінансування рівно в тому розмірі, щоб покрити ці витрати. Якщо більші – ви отримаєте 400 злотих, але решту доплачуватимете самі.

Це відносно нова програма, її запровадили торік у квітні. Щоб оформити допомогу, треба мати Pesel заявника та дитини, польський номер телефону, електронну адресу.

Якщо ви опікун, необхідно принести відповідні документи, які зможуть це підтвердити.

Програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Це також нова програма, їй лише рік. Допомога розрахована на маленьких дітей, у віці від одного до трьох років.

Розмір виплат становить від 500 до 1000 злотих на місяць.

Варто зауважити, що одночасно користуватися програмами 400 Plus та RKO не вийде. Оформити можна тільки одну з цих допомог.