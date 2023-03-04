Пообещали и дальше поддерживать Украину: Байден и Шольц встретились в Белом доме
В пятницу, 3 марта, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Белом доме.
Оба лидера высоко оценили поддержку Украины странами друг друга, пишет CNN.
– Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы стали двигателем исторических изменений у себя дома – увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень трудно для вас, – сказал Байден, отметив, что они двигались “бок о бок” в поддержке Киева.
В свою очередь Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
– Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от вторжения России в Украину. Очень важно, чтобы мы действовали вместе, чтобы мы действовали нога в ногу, и чтобы мы сделали возможным, чтобы мы могли оказывать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени, – заявил немецкий канцлер.