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Вместо поставок оружия агрессору. Шольц призвал Китай давить на Москву, чтобы она вывела свои войска

Бедрак Виктория, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать РФ оружие, а использовать свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Указано, что в своем выступлении перед немецким парламентом Шольц выразил разочарование тем, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения, хотя и приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

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Мое послание Пекину понятно: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск. И не поставляйте оружие агрессору России, подчеркнул канцлер.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны против Украины.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что пока нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставки оружия в Россию для ее использования в полномасштабной войне против Украины.

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Источник: The Guardian
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