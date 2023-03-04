Берлин тормозит европейские санкции против российских олигархов — СМИ

Март, 04 в 18:56

Германия медленно продвигается в вопросе введения и реализации санкций против Москвы, в частности, российских олигархов и институтов.

Об этом пишут иностранные издания со ссылкой на данные Министерства финансов Германии. В частности, после полномасштабного вторжения РФ в Украину ФРГ заморозила около €5,23 млрд в активах, принадлежащих подсанкционным российским олигархам.

А еще шесть месяцев назад этот показатель составлял €4,28 млрд. Эти сведения стали известны после того, как немецкое учреждение поделилось данными в ответ на запрос депутата Бундестага Кристиана Герке.

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— С декабря было заморожено €200 млн в активах олигархов, а за полгода — только €1 млрд. Ни один олигарх не отчитывался о своих активах с декабря, — заявил он.

Согласно немецкому законодательству, лица под санкциями Европейского Союза должны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или тюремного заключения до года.

По данным правительства, сейчас восемь олигархов сообщили Бундесбанку о 31 позиции активов, стоимость которых составляет €577 млн и распределяется между остатками на счетах, активами компаний и ценными бумагами.

Источник: Radio Free Europe/Radio Liberty