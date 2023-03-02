Не время ослаблять санкционное давление на РФ: в МИД Украины ответили на заявления спецпосланника ЕС

Март, 02 в 17:05

Нельзя ослаблять санкционное давление на Россию, пока продолжается война в Украине, наоборот — ЕС должен как можно быстрее начать подготовку 11-го пакета.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на заявления специального посланника ЕС Дэвида О’Салливана “о якобы изменении в акцентах дальнейшей европейской санкционной политики против России” и необходимости сфокусироваться на обеспечении соблюдения уже действующих ограничений.

По его словам, в 10-й пакет, принятый 24 февраля 2023 года, не вошел ряд важных элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в частности ограничение деятельности Росатома, ІТ-технологии, продажа бриллиантов и морская логистика.

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— Реальность такова, что РФ до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам, а это сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине. Поэтому не время ослаблять санкционное давление, пока продолжается война в сердце Европы, — объяснил дипломат.

В то же время Николенко отметил важность устранения лазеек для обхода санкций.

— Мы также поддерживаем расширение санкционной коалиции, в частности путем привлечения стран Азии и Латинской Америки. Усиление санкционного давления и обеспечение соблюдения уже действующих ограничений должны идти параллельными треками и дополнять друг друга, — подытожил спикер МИД.

Накануне издание Politico опубликовало интервью с новым специальным посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О’Салливаном, в котором он заявил, что планирует “сосредоточиться на имплементации и борьбе с обходом” уже действующих санкций против РФ.

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Источник: Oleg Nikolenko

Фото: Oleg Nikolenko