Путин должен вывести войска. Это основа для переговоров — Шольц

Март, 05 в 19:52

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что любые переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин осознает, что он не победит.

Такое мнение Шольц высказал в интервью Фариду Закарии с телеканала CNN.

— На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что он не добьется успеха с этим вторжением и своей империалистической агрессией — что он должен вывести войска. Это основа для переговоров, — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что считает, что Украина готова к миру.

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— Если вы посмотрите на предложение украинцев, то легко понять, что они готовы к миру. Нужно что-то сделать. Это должен сделать Путин, — сказал Шольц.

Тогда журналист спросил у канцлера, допускает ли он заключение мирного соглашения, которое положит конец войне, но с уступкой Украины, что она не будет возвращать Крым или части восточного региона Донбасса. Шольц сказал, что ни одно решение не будет принято без украинской стороны.

— Мы не будем принимать решения вместо них. Мы их поддерживаем, — сказал он.

В пятницу, 3 марта, канцлер встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Оба лидера высоко оценили поддержку Украины странами друг друга. Также Шольц заявил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.