Судья гаагского суда рассказал, что нужно для создания трибунала над Путиным

Март, 05 в 16:43

Для создания трибунала над президентом Путиным и другими виновниками войны необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом в эфире телемарафона заявил судья Народного суда в Гааге Стивен Реп.

– У Украины есть право рассматривать преступление агрессии. Но Украина не может судить Путина. Герасимова — да, может, даже Шойгу. Но не главу государства и даже не премьер-министра. И поэтому нужен международный суд. Все, что для этого необходимо — голосование в Генассамблее ООН. Россия, безусловно, будет ветировать создание такого суда Советом Безопасности ООН. Но у них нет права вето в Генеральной ассамблее, — заявил он.

Судья отметил, что Россия была одной из семи стран, которые проголосовали против последней резолюции в Генассамблее.

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–Понятно, что они проголосуют и против этой. Но они не могут ее остановить, потому что принять такое решение можно за пределами Совета безопасности, это успешная формула, — сказал Стивен Реп.

Украине необходимо заручиться поддержкой не только стран Евросоюза, но и других мировых лидеров. Чтобы Путин предстал перед судом, нужно не менее 90 голосов. Но и это не означает, что действующего президента России сразу возьмут под стражу.

– Сможет ли такой трибунал взять Путина сразу под стражу? Нет. Но само наличие обвинений уже сделает его международным преступником. Если международное сообщество будет последовательным, то Путин или умрет изгнанником, который никуда не сможет поехать, или приедет в Гаагу. С такими преступлениями, я надеюсь, мы его здесь увидим, как это было с теми, кто думал, что избежит наказания, — отметил судья.

Напомним, 5 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании трибунала для Путина и других виновников войны.