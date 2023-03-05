Перший крок до трибуналу: Подоляк про підписання ініціативної угоди
Фото: Офіс президента
Україна, країни Балтії, Польща, Румунія та Словенія підписали ініціативну угоду про створення трибуналу для Путіна та інших винуватців війни.
Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки, – зазначив він.
Нагадаємо, напередодні президентка Європарламенту Роберта Мецола під час спілкування з журналістами у Львові заявила, що військово-політичне керівництво Росії, зокрема диктатора Володимира Путіна, потрібно притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України.
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На її думку, без цього мир в Україні неможливий.