Перший крок до трибуналу: Подоляк про підписання ініціативної угоди

Березень, 05 в 12:54

Україна, країни Балтії, Польща, Румунія та Словенія підписали ініціативну угоду про створення трибуналу для Путіна та інших винуватців війни.

Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки, – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні президентка Європарламенту Роберта Мецола під час спілкування з журналістами у Львові заявила, що військово-політичне керівництво Росії, зокрема диктатора Володимира Путіна, потрібно притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України.

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На її думку, без цього мир в Україні неможливий.