Если Россия захватит Бахмут, это откроет путь врагу на другие города — Зеленский
Если российские войска смогут захватить Бахмут Донецкой области, тогда это откроет путь РФ для захвата ключевых городов на Востоке Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, украинское военное руководство решило продолжать оборону Бахмута.
— Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти в Краматорск и Славянск. После Бахмута у россиян будет открыта дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому там стоят наши парни, — отметил президент.
По словам Зеленского, Россия в Бахмуте хочет получить хоть какую-то победу и поднять над городом флаг ценой жизней жителей и уничтожения всех зданий. Однако Украина в первую очередь думает о своих гражданах и защитниках.
— Мы должны думать прежде всего о наших людях. Никто не должен попасть в окружение — это очень важно. Военные сами видят, что мы должны оставаться там сильными, несмотря на то, что Россия разрушила весь город. Военные помогали детям, мирным жителям покинуть город — до сих пор люди выезжали из Бахмута. Мы всем помогали, — отмечает президент Украины.