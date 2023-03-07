Если Россия захватит Бахмут, это откроет путь врагу на другие города — Зеленский

Март, 07 в 20:47

Если российские войска смогут захватить Бахмут Донецкой области, тогда это откроет путь РФ для захвата ключевых городов на Востоке Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, украинское военное руководство решило продолжать оборону Бахмута.

— Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти в Краматорск и Славянск. После Бахмута у россиян будет открыта дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому там стоят наши парни, — отметил президент.

По словам Зеленского, Россия в Бахмуте хочет получить хоть какую-то победу и поднять над городом флаг ценой жизней жителей и уничтожения всех зданий. Однако Украина в первую очередь думает о своих гражданах и защитниках.

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