В боях за Бахмут погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло — Зеленский

Март, 07 в 19:13

Сегодня, 7 марта, в бою за Бахмут погиб Герой Украины, боец 67 отдельной механизированной бригады Дмитрий Коцюбайло, которого знают по позывному Да Винчи.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, воин с 2014 года защищал свободу Украины.

— Доброволец, человек-символ, человек-храбрость Дмитрий Коцюбайло. Боец 67 отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. С 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых Героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины, — отметил глава государства.

Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины, отметил президент.

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— Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах — это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины — это их стойкость и сила. Украина всегда будет помнить своих героев. Наша память о них не сгинет. Сгинет этот враг, который пришел в Украину, — убежден Зеленский.