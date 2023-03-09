Трамп заявил, что мог бы “позволить” РФ оккупировать часть Украины для избежания войны

Март, 08 в 23:31

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте действующего американского лидера Джо Байдена договорился бы с Россией о недопущении полномасштабного вторжения в Украину даже ценой оккупации дополнительных территорий.

Об этом Трамп сказал в интервью для ведущего Fox News Шона Хеннити. Он вспомнил, как при предыдущих президентах РФ оккупировала части Грузии и Украины, а во времена Байдена получила так называемый шведский стол.

— А при Трампе они, Россия, ничего не захватили, потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия, — Ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине, — Ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, — объяснил экс-президент США.

По данным издания The Daily Beast, когда американский ведущий Шон Хеннити показал часть интервью с Трампом в своей телевизионной передаче, там были вырезаны отрывки с его предложениями позволить РФ захватить часть территории Украины.

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Ранее Трамп заявлял, что мог бы решить войну за 24 часа, устроив личные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.