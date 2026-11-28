В течение следующих нескольких дней центр мощного холодного антициклона из Балтики будет двигаться в нашем направлении и будет окончательно вытеснять теплую погоду. Следовательно стоит ожидать низких зимних температур.

В то же время, осадки в виде снега ожидаются только в Карпатах, на остальной территории страны преимущественно будет сухо и облачно с прояснениями.

Более детально о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине на выходные 28 и 29 ноября

В субботу, 28 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

В юго-западной части ночью пройдет умеренный, на Прикарпатье местами ожидается сильный снег и мокрый снег. Местами будет налипание мокрого снега, днем ​​в Карпатах прогнозируется небольшой снег. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° мороза, на Закарпатье ночью и днем ​​0-5° тепла.

На юге Одесской области и в Крыму пройдут дожди. Температура в течение суток 1-6 тепла.

В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем ​​на побережье морей местами порывы 15-20 м/с.

В воскресенье, 29 ноября, будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на побережье морей местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​0-6° мороза, на Закарпатье 1-3° тепла. В Карпатах ночью будет 10-15° мороза, днем ​​3-8° мороза.

— И уже с 29 по 30 ноября в большинстве областей будет наблюдаться погода без осадков, с большим количеством прояснений. Относительно спокойная синоптическая ситуация с морозными показателями, – рассказывает Наталья Птуха.

Прогноз погоды на 30 ноября — 2 декабря

В течение трех дней будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

30 ноября температура ночью 6-12° мороза, в Карпатах и на ​​Прикарпатье 13-18° мороза, днем ​​0-6° мороза, на Закарпатье 1-3° тепла.

Во вторник, 1 декабря, температура ночью будет 8-14° мороза, днем ​​0-6° мороза, на Закарпатье 1-3° тепла.

В среду, 2 декабря, в большинстве западных и северных областей ожидается от 2° мороза до 3° тепла.

Консультативный прогноз на 3-6 декабря

В эти дни ожидается сухая погода.

Температура ночью 3 декабря будет 6-13° мороза, 4-6 декабря в Украине, кроме востока, ожидается ослабление мороза до 0-6°, днем от 3° мороза до 3° тепла, на востоке страны 1-6° мороза.

— Видим, что в Украине установится зимний характер погоды, разве что не везде есть снежный покров, — говорит синоптик.

Таким образом, в Украине в течение 10 дней ожидается спокойная погода без значительных осадков. Столбики термометров будут показывать морозные показатели, так что одеваться стоит по-зимнему тепло.

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