Зимой автомобильный аккумулятор работает с повышенной нагрузкой. Двигатель сложнее запустить, а обогрев салона, подогрев сидений и стекол потребляют дополнительную электроэнергию.

Если автомобиль преимущественно ездит на короткие расстояния, батарея постепенно теряет заряд. В результате одним морозным утром двигатель может просто не запуститься.

Водители часто пытаются исправить ситуацию более длительной поездкой. Но сколько нужно проехать зимой, чтобы зарядился автомобильный аккумулятор? Достаточно ли 20–30 минут за рулем и сколько километров нужно преодолеть после запуска двигателя от другого автомобиля?

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Разберемся, сколько нужно проехать зимой, чтобы зарядился автомобильный аккумулятор, и что показывают исследования.

Сколько нужно проехать, чтобы зарядился автомобильный аккумулятор

Во время работы двигателя аккумулятор заряжается от генератора. Он вырабатывает электроэнергию и восполняет запас батареи, который расходуется при запуске автомобиля.

Однако скорость зарядки зависит от многих факторов. Имеют значение емкость аккумулятора, его возраст, начальный уровень заряда, температура воздуха и состояние генератора.

Согласно рекомендациям Немецкого автомобильного клуба ADAC, коротких поездок не всегда хватает даже для поддержания нормального уровня заряда. Особенно это касается зимы, когда батарея хуже принимает заряд, а электрические системы автомобиля потребляют больше энергии.

Поэтому эксперты советуют время от времени совершать более длительные поездки без продолжительных остановок. Это дает генератору больше времени для зарядки аккумулятора.

Сколько часов нужно ехать, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор

Есть и конкретные ориентиры, на которые можно опираться. Немецкое автомобильное объединение в своих рекомендациях по подготовке автомобиля к зиме отмечает, что поездки на 40–60 км по загородным дорогам или автомагистралям помогают быстрее пополнить заряд аккумулятора.

Но для полной зарядки может потребоваться от трех до пяти часов движения. Поэтому даже длительная поездка не всегда обеспечивает полное восстановление заряда. После запуска двигателя с помощью другого автомобиля следует проехать не менее 30–60 минут.

В таких условиях для восстановления работоспособности исправного аккумулятора может потребоваться примерно 50–100 км. Однако точного расстояния нет. На результат влияют температура воздуха и состояние батареи.

Таким образом, если аккумулятор разрядился настолько, что автомобиль пришлось запускать от другой батареи, одной короткой поездки недостаточно. Ведь устройство находилось в состоянии глубокого разряда.

Сколько нужно проехать зимой, чтобы зарядился аккумулятор

В мороз батарея заряжается медленнее. Это подтверждают и исследования работы свинцово-кислотных аккумуляторов.

В частности, в научном журнале Journal of Power Sources опубликовали исследование, авторы которого изучали, как различные условия зарядки влияют на работу автомобильных аккумуляторов. Эксперименты показали, что температура является одним из важнейших факторов, определяющих способность батареи принимать заряд.

Исследователи также обратили внимание на проблему коротких поездок. В среднем время движения автомобиля за одну поездку составляет менее 30 минут. Этого недостаточно для полного восстановления заряда.

Это объясняет, почему зимой регулярные короткие поездки могут постепенно разряжать батарею. Поэтому в холодное время года желательно периодически выезжать на более длинные маршруты.

Если аккумулятор уже почти полностью разряжен, лучше воспользоваться специальным зарядным устройством и зарядить его от электросети.

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз

Есть несколько практических ориентиров для водителей:

20–30 минут помогут пополнить часть заряда, если аккумулятор исправен и разряжен незначительно. Но полной зарядки за это время ожидать не стоит.

помогут пополнить часть заряда, если аккумулятор исправен и разряжен незначительно. Но полной зарядки за это время ожидать не стоит. 30–60 минут — рекомендуемое время движения после запуска автомобиля от другой батареи. Этого должно хватить, чтобы восстановить часть израсходованной энергии.

— рекомендуемое время движения после запуска автомобиля от другой батареи. Этого должно хватить, чтобы восстановить часть израсходованной энергии. 40–60 км — расстояние, за время преодоления которого исправный аккумулятор заметно пополнит запас энергии.

— расстояние, за время преодоления которого исправный аккумулятор заметно пополнит запас энергии. 50–100 км — ориентировочный пробег, необходимый для восстановления работоспособности батареи после сильного разряда.

— ориентировочный пробег, необходимый для восстановления работоспособности батареи после сильного разряда. 3–5 часов — столько времени требуется для полной зарядки во время движения.

Если аккумулятор старый, поврежденный или сильно разряжен, даже длительная поездка не гарантирует результата.

Как быстрее зарядить автомобильный аккумулятор зимой

Чтобы генератор мог эффективнее пополнять запас энергии, стоит соблюдать несколько простых правил:

Выключите лишние электроприборы. Подогрев сидений, руля, зеркал и заднего стекла создает дополнительную нагрузку. Используйте их по необходимости, а после прогрева салона выключайте. При этом не отказывайтесь от освещения и других систем, необходимых для безопасности.

Подогрев сидений, руля, зеркал и заднего стекла создает дополнительную нагрузку. Используйте их по необходимости, а после прогрева салона выключайте. При этом не отказывайтесь от освещения и других систем, необходимых для безопасности. Избегайте частых коротких поездок. Если автомобиль ежедневно преодолевает всего несколько километров, генератор может не успевать компенсировать энергию, потраченную при запуске.

Если автомобиль ежедневно преодолевает всего несколько километров, генератор может не успевать компенсировать энергию, потраченную при запуске. Не пытайтесь зарядить батарею длительной работой двигателя на холостом ходу. Лучше проехать определенное расстояние без продолжительных остановок. Также не стоит специально повышать обороты двигателя: это не гарантирует более быстрой зарядки.

Лучше проехать определенное расстояние без продолжительных остановок. Также не стоит специально повышать обороты двигателя: это не гарантирует более быстрой зарядки. Проверяйте состояние аккумулятора. Если двигатель запускается медленно, а стартер работает слабее, стоит проверить батарею в автосервисе. Причиной может быть не только разряд, но и износ аккумулятора или неисправность генератора.

Можно ли полностью зарядить аккумулятор во время движения

Не всегда. Автомобильный генератор прежде всего поддерживает заряд батареи и компенсирует израсходованную электроэнергию. Он не всегда способен быстро восстановить глубоко разряженный аккумулятор.

В исследовании, опубликованном в Journal of Power Sources, авторы объясняют, что свинцово-кислотные батареи имеют ограниченную способность принимать заряд за короткое время.

Если аккумулятор постоянно работает в недозаряженном состоянии, на его пластинах накапливаются твердые отложения сульфата свинца. Это постепенно снижает доступную емкость и сокращает срок службы батареи.

Поэтому для полного восстановления заряда лучше использовать специальное зарядное устройство. По данным ADAC, например, зарядка аккумулятора емкостью 100 А·ч до 80% устройством с силой тока 7 А занимает до 11 часов.

Если же батарея регулярно разряжается даже после длительных поездок, необходимо проверить ее состояние и систему зарядки автомобиля.

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