Речь должна идти не о выживании Украины, а о ее полном возрождении – Нуланд

США и их союзники уже предоставили Украине значительную экономическую и гуманитарную помощь, впрочем, задачей является не просто отразить агрессию РФ, чтобы Украина выжила, а обеспечить процветание страны.

Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на украинско-американском форуме партнерства.

– Наша совместная работа заключается не только в том, чтобы отстроить то, что Путин так преступно разрушил. Речь идет о полной модернизации и возрождении Украины. Наша общая цель не должна заключаться в том, чтобы Украина просто выжила. Это должна быть Украина, которая процветает, — сказала она.

Речь идет о помощи украинскому народу в планировании долгосрочного восстановления.

Среди основных направлений Нуланд назвала помощь армии, чтобы Россия не смогла снова оккупировать украинские территории, то ли за несколько месяцев, то ли за несколько лет, восстановление энергетической инфраструктуры, чтобы она стала более экологичной и устойчивой, а также восстановление украинских городов и сел, чтобы перемещенные украинцы могли вернуться домой.

– Мы будем способствовать укреплению государственных институтов Украины, чтобы они обеспечивали достоинство и возможности для всех граждан Украины и чтобы они были более защищены от коррупции, – добавила Нуланд.

Чиновница отметила, что консервативная оценка стоимости реконструкции Украины от Всемирного банка — $411 млрд в течение следующего десятилетия.

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине грант на $200 млн, средства из которого будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

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