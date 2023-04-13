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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає $200 млн від Світового банку на відновлення енергетичної інфраструктури

Україна отримає $200 млн від Світового банку на відновлення енергетичної інфраструктури

Світовий банк надасть Україні грант на $200 млн, кошти з якого будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

– Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики! Щойно у Вашингтоні підписали угоду з Віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде, – написав він.

Шмигаль наголосив, що таким чином, відновлення України розпочинається вже цього року, а енергетика є одним з пріоритетів уряду України.

– Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області, – повідомив очільник уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що на зустрічі з представниками Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів, відомого як фінансовий Рамштайн.

– Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни, – додав він.

Очільник українського уряду наголосив, що цей внесок стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль виїхав з робочим візитом з України та, спочатку, 11 квітня, завітав у Торонто, що у Канаді, а вже сьогодні, 12 квітня, перебуває з візитом у США.

Зокрема, під час інтерв’ю американській газеті The Hill у Вашингтоні Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатись влітку.

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Фото: Денис Шмигаль

Війна в Україні, Денис Шмигаль, Енергетика, США
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