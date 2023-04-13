Україна отримає $200 млн від Світового банку на відновлення енергетичної інфраструктури
Світовий банк надасть Україні грант на $200 млн, кошти з якого будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
– Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики! Щойно у Вашингтоні підписали угоду з Віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде, – написав він.
Шмигаль наголосив, що таким чином, відновлення України розпочинається вже цього року, а енергетика є одним з пріоритетів уряду України.
– Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області, – повідомив очільник уряду.
Прем’єр-міністр повідомив, що на зустрічі з представниками Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів, відомого як фінансовий Рамштайн.
– Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни, – додав він.
Очільник українського уряду наголосив, що цей внесок стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни.
Раніше прем’єр Денис Шмигаль виїхав з робочим візитом з України та, спочатку, 11 квітня, завітав у Торонто, що у Канаді, а вже сьогодні, 12 квітня, перебуває з візитом у США.
Зокрема, під час інтерв’ю американській газеті The Hill у Вашингтоні Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатись влітку.
Фото: Денис Шмигаль