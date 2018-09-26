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Неожиданно: в Полтаве снизили цены на проезд

В Полтаве приняли решение об уменьшении стоимости проезда в общественном транспорте.

Горсовет снизил стоимость проезда в троллейбусах с 3 до 2 гривен, в автобусах с 5 до 4, сообщает пресс-служба городского совета Полтавы.

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Секретарь городского совета Александр Шамота заявил, что утвержденные цены вызывают ряд вопросов. Поэтому их будут обсуждать и проводить новые исследования, чтобы это не вызвало проблем ни у перевозчиков, ни у жителей.

Ранее Факты ICTV писали, как киевляне мухлюют с оплатой проезда.

Фото: УНИАН.

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