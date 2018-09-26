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Неочікувано: у Полтаві знизили ціни на проїзд

У Полтаві ухвалили рішення про зменшення вартості проїзду у громадському транспорті.

Міськрада знизила вартість проїзду у тролейбусах з 3 до 2 гривень, в автобусах з 5 до 4, повідомляє прес-служба міської ради Полтави.

Читайте: Українське метро: як нова вартість проїзду вплине на якість та шлях автоматизації

Секретар міської ради Олександр Шамота заявив, що затверджені ціни викликають низку питань. Тож їх будуть обговорювати та проводити нові дослідження, аби це не викликало проблем ані у перевізників, ані у мешканців.

Раніше Факти ICTV писали, як кияни махлюють з оплатою проїзду.

Фото: УНІАН.

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