Неочікувано: у Полтаві знизили ціни на проїзд

У Полтаві ухвалили рішення про зменшення вартості проїзду у громадському транспорті.
Міськрада знизила вартість проїзду у тролейбусах з 3 до 2 гривень, в автобусах з 5 до 4, повідомляє прес-служба міської ради Полтави.
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Секретар міської ради Олександр Шамота заявив, що затверджені ціни викликають низку питань. Тож їх будуть обговорювати та проводити нові дослідження, аби це не викликало проблем ані у перевізників, ані у мешканців.
Раніше Факти ICTV писали, як кияни махлюють з оплатою проїзду.
Фото: УНІАН.
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