Государственная служба геологии и недр Украины просит областные советы рассмотреть на ближайших сессиях вопрос о предоставлении согласования о продаже на аукционе специальных разрешений на пользование газоносными недрами.

– Сегодня Госгеонедра отправили письма со схемами расположения, пояснительными записками с копиями программ работ в пяти облсоветах для предоставления согласования о продаже на аукционе 13 специальных разрешений на пользование газоносными участками. При этом прошу всех руководителей учесть, что в случае непредоставления их решения о согласовании или мотивированного отказа в таком согласовании, по результатам рассмотрения на ближайшей сессии (но в любом случае не позднее, чем через 45 календарных дней с даты получения документов от организатора аукциона ) предложения по определению перечня участков недр, разрешения на пользование которыми выставляются на аукцион, считаются областным советом согласованными, – заявил Олег Кирилюк.

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Cписок органов местного самоуправления, куда были направлены письма на согласование участков с залежами углеводородов для продажи на аукционе.

Напомним, 25 октября Госгеонедра проведет нефтегазовый аукцион.