Державна служба геології та надр України просить обласні ради розглянути на найближчих сесіях питання про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування газоносними надрами.

– Сьогодні Держгеонадра відправили листи зі схемами розташування, пояснювальними записками з копіями програм робіт до п’яти облрад для надання погодження щодо продажу на аукціоні 13 спеціальних дозволів на користування газоносними ділянками. При цьому прошу всіх керівників врахувати те, що у разі ненадання їх рішення про погодження або вмотивованої відмови в такому погодженні, за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше, ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від організатора аукціону) пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, вважаються обласною радою погодженими, — заявив Олег Кирилюк.

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Cписок органів місцевого самоврядування, куди були направлені листи на погодження ділянок з покладами вуглеводнів для продажу на аукціоні.

Нагадаємо, 25 жовтня Держгеонадра проведе нафтогазовий аукціон.