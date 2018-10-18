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Швейцарский суд разрешил компаниям требовать компенсацию за “национализацию” в Крыму

Федеральный суд Швейцарии постановил, что у 12 украинских компаний есть право требовать возмещение от РФ за оккупацию Крыма.

Суд

Федеральный суд Швейцарии принял решение, что международный арбитраж в Женеве может разобрать по существу заявления 12 украинских компаний, которые требуют возмещения убытков от “национализации” их активов в Крыму после оккупации России, сообщается в пресс-релизе суда.

12 компаний обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу “национализации” их активов в Крыму еще в 2015 году.

– В июне 2017 года суд разрешил заслушать требования 12 украинских компаний по существу, однако Россия обжаловала промежуточные решения суда в швейцарском федеральном суде, – говорится в сообщении.

Теперь, благодаря решению суда, женевский арбитраж сможет рассмотреть требования истцов о компенсации.

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К слову, Киев выиграл апелляцию по решению относительно долга на $3 млрд перед Москвой.

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