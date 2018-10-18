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Швейцарський суд дозволив компаніям вимагати компенсацію за “націоналізацію” в Криму

Федеральний суд Швейцарії ухвалив, що у 12 українських компаній є право вимагати відшкодування від РФ за окупацію Криму.

Суд

Федеральний суд Швейцарії ухвалив рішення, що міжнародний арбітраж в Женеві може розібрати по суті заяви 12 українських компаній, які вимагають відшкодування збитків від “націоналізації” їхніх активів в Криму після окупації Росії, повідомляється у прес-релізі суду.

12 компаній звернулися в Постійну палату Третейського суду в Гаазі з приводу “націоналізації” їхніх активів в Криму ще у 2015 році.

– У червні 2017 року суд дозволив заслухати вимоги 12 українських компаній по суті, однак Росія оскаржила проміжні рішення суду в швейцарському федеральному суді, – йдеться у повідомленні.

Тепер, завдяки рішенню суду, женевський арбітраж зможе розглянути вимоги позивачів щодо компенсації.

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До слова, Київ виграв апеляцію за рішенням щодо боргу на $3 млрд перед Москвою.

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