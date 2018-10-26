Фонд Госимущества проведет конкурс по продаже государственного пакета акций крупнейшей энергогенерирующей компании Центрэнерго 13 декабря в 11.00.
Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 года определена.
Об этом написал глава Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
– В понедельник, 29 октября в печатном издании Фонда Ведомости приватизации будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона, – написал он.
Стартовая цена пакета акций госкомпании составляет 5,98 млрд грн.
У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.
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Напомним, ЕС выделит Украине €54 млн на энергоэффективность.
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