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Большая приватизация: названа дата продажи Центрэнерго

Фонд Госимущества проведет конкурс по продаже государственного пакета акций крупнейшей энергогенерирующей компании Центрэнерго 13 декабря в 11.00.

Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 года определена.

Об этом написал глава Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

– В понедельник, 29 октября в печатном издании Фонда Ведомости приватизации будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона, – написал он.

Стартовая цена пакета акций госкомпании составляет 5,98 млрд грн.

У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.

Читайте: Азовмаш и Турбоатом: какие предприятия приватизируют в 2018 (СПИСОК)

Напомним, ЕС выделит Украине €54 млн на энергоэффективность.

Фото: Fotofjodor/Dreamstime.com

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