PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Велика приватизація: названо дату продажу Центренерго/

Велика приватизація: названо дату продажу Центренерго

Фонд держмайна проведе конкурс з продажу державного пакету акцій найбільшої енергогенеруючої компанії Центренерго 13 грудня об 11.00.

Дату продажу першого об’єкта великої приватизації 2018 року визначено.

Про це написав голова Фонду Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

– У понеділок, 29 жовтня в друкованому виданні Фонду Відомості приватизації буде опубліковане інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, – написав він.

Стартова ціна пакету акцій держкомпанії становить 5,98 млрд грн.

В інвестора є 45 днів на ознайомлення з роботою і фінансовими показниками підприємства та на підготовку всіх необхідних документів.

Читайте: Азовмаш і Турбоатом: які підприємства приватизують у 2018 (СПИСОК)

Нагадаємо, ЄС виділить Україні €54 млн на енергоефективність.

Фото: Fotofjodor/Dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна завоювала ще дві медалі на Іграх нескорених
Лукашенко – Порошенку: Треба припинити війну! Ми до ваших послуг
Зустріч віч-на-віч: про що домовились Порошенко та Лукашенко
Топ-5 країн, куди емігрують українці
Що з доларом в Україні: курс в обмінниках і новий прогноз інфляції
Новий транш МВФ Україна отримає цього року – НБУ
Нова Пошта підвищила тарифи – на скільки і причина
Окупанти обстріляли українські позиції, загинув військовий ЗСУ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка