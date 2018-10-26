Фонд держмайна проведе конкурс з продажу державного пакету акцій найбільшої енергогенеруючої компанії Центренерго 13 грудня об 11.00.

Дату продажу першого об’єкта великої приватизації 2018 року визначено.

Про це написав голова Фонду Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

– У понеділок, 29 жовтня в друкованому виданні Фонду Відомості приватизації буде опубліковане інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, – написав він.

Стартова ціна пакету акцій держкомпанії становить 5,98 млрд грн.

В інвестора є 45 днів на ознайомлення з роботою і фінансовими показниками підприємства та на підготовку всіх необхідних документів.

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