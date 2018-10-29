Оккупационные власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

Об этом сказал так называемый глава “правительства” аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу, 27 октября.

При этом перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

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Аксенов сказал, что “национализация” в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса “соответствующие меры должны быть приняты”.

Реакции со стороны руководства Меджлиса крымскотатарского народа по поводу заявления Аксенова пока нет.

К слову, в 2014 году подконтрольный РФ арбитражный суд Крыма принял решение об изъятии здания Меджлиса, в помещениях прошли обыски.