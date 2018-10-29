Окупаційна влада Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

Про це сказав так званий глава “уряду” анексованого Криму Сергій Аксьонов, передають Крим.Реалії.

Відзначається, що напередодні така ініціатива прозвучала на Курултаї мусульман Криму, скликаному російським ДУМК у суботу, 27 жовтня.

При цьому перелік об’єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про який йде мова, не оголосили.

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Аксьонов сказав, що “націоналізація” в Криму на даний час не проводиться, але щодо власності Меджлісу “відповідні заходи повинні бути прийняті”.

Реакції з боку керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з приводу заяви Аксьонова поки немає.

До слова, у 2014 році підконтрольний РФ арбітражний суд Криму ухвалив рішення про вилучення будівлі Меджлісу, в приміщеннях пройшли обшуки.