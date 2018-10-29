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В Запорожье подорожает проезд – когда и на сколько

В Запорожье с 1 ноября стоимость проезда в маршрутках повысится до 7-8 грн, в муниципальных автобусах – до 5 грн.

Марштурка в Запоріжжі

Решение о повышении цен на проезд в городском транспорте сегодня принял исполком Запорожского горсовета, передает местное издание ZаБор.

На большинстве маршрутов проезд подорожает на 2 грн, то есть до 7 грн.

А жителям Хортицкого района Запопрожья поездка обойдется в 8 грн.

Самыми дорогими останутся маршруты №55 и №99, проезд в которых будет стоить 10 грн (ранее было 8,5 грн).

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При этом самым дешевым останется муниципальный транспорт. Большие муниципальные автобусы будут возить пассажиров за 5 грн, троллейбусы и трамваи – за 4 грн.

К слову, с 5 августа стоимость проезда в наземном электротранспорте Днепра увеличилась с 1,5 грн до 4 грн, а метрополитене – с 2 грн до 4 грн.

Фото: Zабор

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