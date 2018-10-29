У Запоріжжі з 1 листопада вартість проїзду в маршрутках підвищиться до 7-8 грн, у муніципальних автобусах – до 5 грн.

Рішення про підвищення цін на проїзд на міському транспорті сьогодні ухвалив виконком Запорізької міськради, передає місцеве видання Zабор.

На більшості маршрутів проїзд подорожчає на 2 грн, тобто до 7 грн.

А жителям Хортицького району Запопоріжжя поїздка обійдеться у 8 грн.

Найдорожчими залишаться маршрути №55 і №99, проїзд в яких буде коштувати 10 грн (раніше було 8,5 грн).

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При цьому найдешевшим залишиться муніципальний транспорт. Великі муніципальні автобуси возитимуть пасажирів за 5 грн, тролейбуси і трамваї – за 4 грн.

До слова, з 5 серпня вартість проїзду у наземному електротранспорті Дніпра збільшилася з 1,5 грн до 4 грн, а у метрополітені – з 2 грн до 4 грн.

Фото: Zабор